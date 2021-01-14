Спасатели патрулируют акваторию Подмосковья

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В рамках месячника «Тонкий лед» спасатели ГКУ МО «Мособлпожспас» совместно с сотрудниками Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Московской области и пожарно-спасательных гарнизонов ежедневно проводят профилактические мероприятия на акватории Подмосковья.

В ходе патрулирования водных объектов специалисты измеряют толщину льда и проводят с рыбаками и любителями активного отдыха профилактические беседы о правилах безопасности при нахождении на водоеме в зимний период.

Спасатели отметили, что на следующих водных объектах региона толщина льда остается небезопасной и находится в пределах менее 7 см:

река Лопасня в Чехове;

река Ока в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах;

Москва-река в Коломне, Бронницах и Жуковском;

река Клязьма в Богородском;

река Яуза в Мытищах;

река Вохонка в Павловском Посаде;

река Городенка в Ступине;

река Пахра в Подольске;

река Волга в Дубне;

река Нерская, озера Островное и Светлое в Воскресенске;

река Нахабинка в Красногорске;

Шатурская группа озер в Рошале;

Озернинское водохранилище в Рузе.

Работники противопожарно-спасательной службы напоминают, что чрезвычайно ненадежным является лед, припорошенный снегом. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, покрытые тонким слоем льда, который легко проламывается при движении. Не забывайте, что резкое похолодание может сделать лед более хрупким и ломким. Будьте начеку и не пренебрегайте правилами безопасности.