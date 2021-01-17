Контейнерный терминал "НУТЭП" заплатит миллион рублей за загрязнение Чёрного моря

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Доводы компании о недоказанности факта деградации моря ввиду его загрязнения мусором признаны несостоятельными 15-й арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение Арбитражного суда Краснодарского края от 07.10.2020 по делу №А32-16162/2020 о взыскании с ООО "Контейнерный терминал "НУТЭП" одного млн 67 тысяч руб. в целях возмещения вреда, нанесённого Чёрному морю.

Соответствующее постановление было вынесено 21.12.2020г. С момента принятия данного постановления решение суда первой инстанции вступило в законную силу.

С иском о взыскании вреда в суд вышло Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора.

Основанием для подачи иска стал факт выявления 30.08.2018г. загрязнения акватории морского порта Новороссийск у причалов компании отходами производства и потребления...

Источник: http://ewnc.org/node/29553