За борьбу с педофилией получи 8 лет!

/Происшествия/

В Уфе вынесли приговор 34-летнему Владимиру Санкину, который спас детей от педофила. Мужчине дали восемь лет колонии строгого режима.

30 января 2020 года Санкин возвращался днем домой, когда на остановке к нему подбежал 10-летний мальчик — он плакал и просил о помощи. Ребенок заявил, что его приятеля хотят изнасиловать.

Мальчик сообщил, что они с другом играли на улице в снежки, промокли и забежали в подъезд погреться у батареи. Там к ним подошел незнакомый мужчина и спросил, что они делают в подъезде, после чего пригласил ребят к себе домой выпить чаю с конфетами, а также пообещал показать «кое-что интересное».

Мальчики согласились, но, как только они зашли в квартиру, мужик приказал им раздеваться и начал доставать из штанов свои гениталии. Ребята испугались и хотели убежать, но незнакомец стал угрожать им топором, если они не будут делать то, что им скажут. Одному мальчику удалось вырваться и убежать на улицу, где он встретил Владимира и попросил о помощи.

Санкин побежал в квартиру, на которую указал мальчик. Дверь ему открыл мужчина, при этом в коридоре плакал ребенок. Разозлившись, уфимец вытащил хозяина жилища на улицу и попытался выяснить, что происходит, однако тот начал оскорблять мужчину. В итоге завязалась потасовка, после которой педофил оказался в больнице и вскоре погиб.

Адвокат обвиняемого предоставил результаты экспертизы, которые показали, что убитый Владимир Зайцев погиб не от травм, а от обморожения.

СК считает, что вся история «несостоятельна» и это 10-летние подростки сами пришли выпить к Зайцеву, а услышав предложение раздеться, просто встали и ушли.

Кроме того, по данным Ufa1, мальчик, который и просил уфимца помочь, рассказал о давлении со стороны следователя — якобы он требовал лжесвидетельствовать на Санкина.

Что касается погибшего Владимира Зайцева, то летом 2019 года он вышел из тюрьмы, где 11 лет отсидел за изнасилование мальчика.

Источник: @Смутное время