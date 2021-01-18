Навального задержали в аэропорту Шереметьево сразу по прилёте из Германии из-за многократных нарушений постановления суда

/Происшествия/

Напомним, 30 декабря 2014 года Навального и его брата осудили за хищение у французской косметической компании Yves Rocher более 26 млн рублей.

Блогер был тогда приговорён к трём с половиной годам условно. По этому условному наказанию у него был испытательный срок до 29 декабря 2020 года (изначально до конца 2019 года, но затем продлён на год), в течение которого он должен был два раза в месяц являться на регистрацию в органы ФСИН.

Из-за того что данное постановление было нарушено шесть раз, 29 декабря Навальный был объявлен в федеральный розыск «с предписанием о принятии мер к его задержанию при установлении местонахождения».

Теперь ФСИН через суд требует изменить условный срок Навального на реальный за уклонение от контроля уголовно-исполнительной инспекции.

Источник: @Наивный лис