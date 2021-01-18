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В Буйнакске количество отравившихся питьевой водой увеличилось до 196 человек

164 из них попали в больницу. По состоянию на утро 15 января пролечились и выписались 68 пациентов. Для профилактики заболевания кишечной инфекцией медики начали давать населению бактериофаг.

На 8 утра 15 января препарат уже получили 482 ребенка.

Врачебно-сестринские бригады проводят в городе подворные обходы. Сформировано 42 бригады, в составе которых 42 врача и 42 медсестры. Они проверяют у людей температуру и наличие признаков отравления.

Обошли уже 850 человек, из них 424 ребенка. В эпидочагах осмотрели 96 контактных граждан, в том числе 48 детей.

Источник: @Смутное время

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Категория: Новости / Происшествия

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