Сотрудниками транспортной полиции Сочи задержаны граждане ближнего зарубежья, хранившие при себе наркотики с целью дальнейшего сбыта

/Происшествия/

Двое мужчин были задержаны полицейскими на одном из объектов обслуживания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в ходе оперативно – розыскных мероприятий.

В ходе личного досмотра в их вещах полицейские обнаружили 30 свертков с кристаллическим веществом белого цвета, которые были изъяты и направлены на экспертизу.

В дальнейшем, по месту жительства молодых людей оперативники обнаружили еще 72 свертка с аналогичным веществом.

По заключению эксперта во всех 102 свертках находилось синтетическое наркотическое средство метадон общей массой более 38 грамм.

Следствием установлено, что задержанные незаконно приобрели и хранили при себе синтетический наркотик метадон в крупном размере с целью дальнейшего сбыта на территории города Сочи, путем осуществления тайниковых закладок.

В настоящее время следственным отделом Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 25-ти и 28-ми летних граждан ближнего зарубежья возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. «г» ч.4 ст.228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный в крупном размере группой лиц по предварительному сговору». В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник: Пресс-служба УТ МВД России по ЮФО