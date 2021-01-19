Из порта Новороссийска в Китай возвращена партия лакомства для собак, оформленная с нарушениями требований ЕАЭС

/Происшествия/

В морском пункте пропуска «Новороссийск» при проведении ветеринарного контроля специалистами Южного межрегионального управления Россельхознадзора приостановлено движение импортного товара «лакомства для собак» весом 4 414,5 кг.

Груз следовал из Китая в адрес грузополучателя из Краснодара.

В ходе проведения ветеринарного контроля выявлено несоответствие номера контейнера, указанного в ветеринарном сертификате, фактическому номеру контейнера.

Соответственно на груз «лакомства для собак» отсутствует ветеринарный сертификат, что является нарушением п.п. 3.8, 6.3, 6.11 «Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории Евразийского экономического союза» (утв. Решением Комиссии Евразийского экономического союза от 18.06.2010 года № 317).

Принято решение о возврате груза в адрес отправителя.