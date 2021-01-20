Если вы доверчивы, никогда не разговаривайте с неизвестными!

/Происшествия/

Мошенники, которые представляются «сотрудниками безопасности банка» звонят гражданам и оповещают о сомнительных операциях, но их цель не сохранить, а завладеть денежными средствами.

В полицию Новороссийска обратились двое местных жителей из разных районов города. 80 - летняя местная жительница, обратилась к полицейским с сообщением о списании денежных средств. Потерпевшая пояснила, что ей на мобильный телефон поступил звонок с номера начинающегося с кодов 495. Неизвестный представился «сотрудником безопасности банка», для того чтобы сохранить денежные средства пенсионерки, предложил раскрыть конфиденциальные данные банковской карты в том числе и идентификационным номером. Транзакция о списании была осуществлена, сумма ущерба составила 37 тысяч рублей.

27-летний местный житель, ответил на звонок, неизвестный представился «сотрудником службы безопасности банка» и под предлогом обезопасить денежные средства от мошеннических действий убедил мужчину перевести деньги на безопасный счет. Потерпевший через терминал перевёл денежные средства на мобильные номера продиктованные мошенником. Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей.

Уважаемые граждане, обратите внимание!

Распознать звонок от мошенника не так сложно:

- звонивший пытается выведать конфиденциальную информацию о карте,

- торопят жертву с совершением действий,

- скрывают информацию о себе.

Как обезопасить себя и близких при разговоре с неизвестным, не сообщайте :

- точное написание имени и фамилии владельца банковской карты,

- идентификационный код (указывается на обороте карты ),

- логин и пароль для входа в мобильный банк,

- одноразовый пароль из смс для подтверждения информация+сведения о последней операции, проходившей по вашей карте,

- не переводите деньги на якобы «безопасные счета» после обнаружения попытки их хищения.

Запомните: такую информацию могут требовать только мошенники. Сотрудник банка предложить вам прийти в офис финансового учреждения и там совершить все действия с банковским счётом.

Будьте бдительны!

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску