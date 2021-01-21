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Подростки собирались устроить массовый расстрел в подмосковной школе

Сотрудники ФСБ предотвратили массовый расстрел в подмосковной школе.

По данным спецслужб, у школьников возникла идея нападения на учебное заведение после просмотра тематических роликов.

Двое 16-летних подростков разрабатывали план нападения на школу, собирались убить детей и педагогов.

При обыске у них нашли два самодельных пистолета, девять петард с металлическими пулями, тактические перчатки, балаклаву и футболку с надписью «Естественный отбор».

Источник: https://vogazeta.ru/articles/2021/1/21/incident/16250-podrostki_sobiralis_ustroit_massovyy_rasstrel_v_podmoskovnoy_shkole

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Категория: Новости / Происшествия

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Подростки собирались устроить массовый расстрел в подмосковной школе