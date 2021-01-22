Прокуратура Крыма назвала "отличившихся" в уборке снега

/Происшествия/

Руководителям предприятий и муниципальных образований внесены соответствующие представления.

В Ялте ГКУ "Служба автомобильных дорог Республики Крым" не расчистила от снега как надо дорогу Бахчисарай-Ялта. Причина - в ночь с 17 на 18 января работало только две снегоуборочные машины из пяти, которые есть в распоряжении ГКУ. Про очистку дорог в районе подъема на гору Ай-Петри коммунальщики вообще "забыли".

"Аналогичные нарушения допущены МБУ «ДЭУ» администрации города Ялта, которым не проведена полная снегоочистка автомобильных дорог местного значения на территории муниципалитета", - сообщили в прокуратуре Крыма.

Предприятия "Ремонтно-эксплуатационная организация - Алупка" и "Семеиз" не посыпали дороги песко-соляной смесью.

Кроме того, ООО "ЕТС Крым" 17 января этого года не почистило и не обработало противогололедными материалами участок федеральной трассы "Таврида" сообщением Керчь-Феодосия-Белогорск-Симферополь-Бахчисарай-Севастополь. На дороге прокуратура обнаружила "снежный наст, образование колейности; проезжая часть сужена, что затрудняет движение транспортных средств".

От редакции: а Краснодарская краевая прокуратура увидела такие нарушения в городах и поселках Кубани?

Источник: @Смутное время