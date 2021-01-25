Геннадий Пестов: Резкое потепление может вызвать интенсивное таяние льда

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Спасатели Московской областной противопожарно-спасательной службы продолжают проверку водоемов в рамках месячника «Тонкий лед».

Начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов призвал к особой осторожности жителей региона, прогуливаясь в ближайшие дни близ водоемов.

«Вслед за Крещенскими морозами в среднюю полосу России приходит мощное потепление. По сообщениям синоптиков, 25–26 января температура может достигать рекордных значений (+2…+4). Важно отметить, что аномальная оттепель может вызвать интенсивное таяние мощного снежного покрова и льда на акваториях. Призываю всех жителей и гостей Подмосковья быть максимально осторожными в эти дни», - сказал Геннадий Пестов.

Начальник противопожарно-спасательной службы также напомнил, что человек, попавший в ледяную воду, через 10-15 минут может получить переохлаждение. А через 20 минут потерять сознание.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"