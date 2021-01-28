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Взрывотехники «Мособлпожспас» обезвредили боеприпасы времен ВОВ

В среду, 27 января, работники специального поисково-спасательного отряда №22 (взрывотехнический) ГКУ МО «Мособлпожспас» обезвредили пять боеприпасов времен Великой Отечественной войны в Пушкинском городском округе.

Начальник поисково-спасательного отряда Олег Совенков рассказал, что снаряды были обнаружены при проведении земляных работ в лесном массиве за территорией ТБО «Царево».

«Сообщение поступило об обнаружении трех снарядов, но во время работ взрывотехники обнаружили еще два боеприпаса. Специалисты установили, что опасной находкой оказались один 105-миллиметровый, три 85-миллиметровых и один 76-миллиметровый артиллерийские снаряды. Уничтожить боеприпасы на месте не представилось возможным, поэтому спасатели перевезли взрывоопасные предметы на полигон в специальном контейнере, где уничтожили их, согласно инструкции», - сообщил Олег Совенков.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"

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Категория: Новости / Происшествия

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