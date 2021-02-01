Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Хостинском районе

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Ночью 31 января от диспетчера службы «01» оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступила информация о пожаре в кафе «Лось Лосось» на улице Октября, 10/2.

На месте уже работали пожарные расчеты, требовались дополнительные силы спасателей.

Прибыв к месту происшествия, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС, совместно с пожарными расчетами ликвидировали возгорание площадью 250 кв. м. Пострадавших нет.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России