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Сотрудники МЧС ликвидировали пожар в Хостинском районе

Ночью 31 января от диспетчера службы «01» оперативному дежурному ЮРПСО МЧС России поступила информация о пожаре в кафе «Лось Лосось» на улице Октября, 10/2.

На месте уже работали пожарные расчеты, требовались дополнительные силы спасателей.

Прибыв к месту происшествия, спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС, совместно с пожарными расчетами ликвидировали возгорание площадью 250 кв. м. Пострадавших нет.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России

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Категория: Новости / Происшествия

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