Школы Дагестана из-за нарушений организации питания школьников оштрафовали на 4 млн рублей
В Дагестане из 1420 общеобразовательных организаций в 1383 имеются пищеблоки. Около 60 % пищеблоков расположены в приспособленных зданиях и не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.
Самыми частыми нарушениями, по данным ведомства, являются несоответствие нормам санитарно-технического состояния пищеблоков, недостаточность холодильного оборудования, отсутствие вытяжки, нехватка инвентаря, рукомойников, мест в столовых, недостаток в рационе школьников витаминов и микроэлементов.
Кроме того, в школах Магарамкентского, Сергокалинского районов и в Махачкале происходили перебои с поставкой продуктов поставщиками.
По результатам проверок, которые проводились с октября 2020 года, школы республики оштрафованы на более чем на 4 млн рублей.
Источник: @Смутное время
Категория: Новости / Происшествия