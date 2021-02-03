Школы Дагестана из-за нарушений организации питания школьников оштрафовали на 4 млн рублей

/Происшествия/

В Дагестане из 1420 общеобразовательных организаций в 1383 имеются пищеблоки. Около 60 % пищеблоков расположены в приспособленных зданиях и не отвечают санитарно-гигиеническим требованиям, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.

Самыми частыми нарушениями, по данным ведомства, являются несоответствие нормам санитарно-технического состояния пищеблоков, недостаточность холодильного оборудования, отсутствие вытяжки, нехватка инвентаря, рукомойников, мест в столовых, недостаток в рационе школьников витаминов и микроэлементов.

Кроме того, в школах Магарамкентского, Сергокалинского районов и в Махачкале происходили перебои с поставкой продуктов поставщиками.

По результатам проверок, которые проводились с октября 2020 года, школы республики оштрафованы на более чем на 4 млн рублей.

Источник: @Смутное время