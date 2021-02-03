Руководство мусорного оператора подозревают в хищении более 235 млн рублей

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Следком возбудил дело о мошенничестве против бывшего гендиректора ООО УК "Лидер"Дмитрия Зуева и и.о. гендиректора "Лидера" Мурада Гаджимагомедова.

По версии следствия, с января по декабрь 2020 года Дмитрий Зуев и Мурад Гаджимагомедов, "совместно с другими неустановленными лицами", организовали схему хищения бюджетных средств.

"Экономили", по версии следователей, так. Мусор не довозили до лицензированного полигона в городе Избербаш, а отходы, собранные в Махачкале, Каспийске, Буйнакске, Кизилюртовском, Кумторкалинском, Буйнакском и Унцукульском районах Дагестана незаконно сваливали в границах села Агачаул Карабудахкентского района Дагестана.

Расходы из-за меньшего расстояния до нелегального "полигона" соответственно были снижены, и таким образом были похищены более 235 миллионов рублей.

Бывший гендиректор "Лидера" Зуев задержан. Сейчас решается вопрос об ему избрании меры пресечения, сообщили в СУ СК РФ по Дагестану.

Источник: @Смутное время