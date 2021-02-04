В Краснодаре зарвавшегося судью отправили в отставку

/Происшествия/

В середине ноября прошлого года мы публиковали статью «Непрофессионализм судей может стать визитной карточкой Ленинского районного суда Краснодара», посвященную своеобразной практике судьи Вячеслава Ряднева.

В ней мы отмечали, что уверенность в собственной значимости позволяет краснодарскому служителю законности при осуществлении правосудия бесцеремонно относиться к судейской этике. Мы приводили факты, свидетельствующие о том, «судья просто не уважает людей, чьи судьбы зависят от его решения». И, наконец, прямо обращались к Совету судей Краснодарского края и его квалификационной коллегии с просьбой присмотреться к жрецу Фемиды.

Нас услышали.

Квалификационная коллегия 31 декабря 2020 года своим решением удовлетворила заявление Вячеслава Ряднева о прекращении полномочий судьи Ленинского районного суда Краснодара. На основании пп.1 п.1 ст.14 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» (письменное заявление судьи). Судья отправлен в отставку.

Внешне этот поступок выглядит как заявление «по собственному желанию». Но это если бы речь шла не о судьях, а об обычных работниках. Исходя из фактически сложившихся обстоятельств, полагаем, что Вячеслав Юрьевич просто вынужден был написать заявление, у него, по всей видимости, не было другого выхода. Потому что судье Рядневу в 2019 году было вынесено четыре частных определения (это – что-то типа замечания о профессиональной ошибке), в следующем году – еще три частных определения.

По сути, судейское сообщество указывало своему коллеге на непрофессионализм.

Добровольно поданное заявление об отставке – при соблюдении ряда требований к возрасту и стажу – дает возможность «получать ежемесячное пожизненное содержание в полном размере» (ст. 19 упоминаемого выше Закона). Это – вспомним Вито Карлеоне – предложение, от которого невозможно отказаться. По крайней мере, Вячеславу Рядневу...

Источник: Живая Кубань