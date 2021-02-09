ЕСПЧ вынес решение о применении срочных мер в отношении задержанных Исмаила Исаева и Салеха Магамадова, подтвердив тем самым риск нанесения непоправимого вреда

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Европейский Суд по Правам Человека вынес решение о применении срочных мер в соответствии с Правилом 39 Регламента Суда и, таким образом, согласился с доводами Вероники Лапиной о том, что для Магамадова и Исаева существует риск нанесения непоправимого вреда.

8 Февраля ЕСПЧ обязал Российскую Федерацию принять срочные меры в отношении Исмаила Исаева и Салеха Магомедова в случае, если они действительно находятся в заключении. Они должны быть немедленно осмотрены независимыми медицинскими работниками, и им должен быть предоставлен беспрепятственный доступ к их адвокату и близким родственникам (родителям и/или братьям и сестрам).

С 4 Февраля адвокатам Александру Немову и Марку Алексееву не дают возможности встретиться с их подзащитными. С момента задержания адвокатам не объясняли причину задержания, не сообщали о местонахождении Исаева и Магамадова, не предоставляли материалы дела и не допускали к задержанным.

8 февраля их местонахождение в устной коммуникации обозначил сотрудник изолятора временного содержания Урус-Мартановского района. Однако, он не пропустил адвоката к задержанным, не дав ему пройти дальше КПП.