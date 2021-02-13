Жительница ст. Динской привлечена к административной ответственности за отсутствие вакцинации против бешенства принадлежащей ей собаки

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В адрес Южного межрегионального управления Россельхознадзора поступила информация о факте нарушения требований к содержанию домашнего животного (собаки) жительницей ст. Динской Краснодарского края.

В ГБУ «Ветуправление Динского района» обратилась гражданка, проживающая в ст. Динской Краснодарского края, по факту покуса ребенка, принадлежащей ей собакой. На момент обращения установлено, что собака не была иммунизирована против бешенства с использованием принятых в практику антирабических вакцин, что является нарушением ветеринарного законодательства.

Данный факт подтверждает не проведение со стороны физического лица комплекса обязательных мероприятий, направленного на соблюдение требований ст. 18 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» и ветеринарных правил ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утв. начальником Департамента ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации В.М. Авиловым 18.06.1996 № 23.

За допущенные нарушения ветеринарного законодательства должностным лицом Управления, в отношении гражданки, возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ и вынесено постановление с назначением наказания в виде штрафа.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора