/Происшествия/

Спрятанный в сухофруктах героин пытались передать обвиняемому, содержащемуся в  СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю

Попытка доставки героина на территорию следственного изолятора предотвращена в ходе реализации оперативной информации с применением специальной собаки по розыску наркотических средств.

Обнаружить спрятанные ухищренным способом наркотики сотрудникам СИЗО-1 помогла служебная собака -  лабрадор  по кличке  Эдлен. 

Продуктовую передачу  с наркотическим «сюрпризом» 29-летнему обвиняемому, содержащемуся в СИЗО-1, попыталась переслать его 38-летняя знакомая. При досмотре  содержимого передачи специализирующаяся на поиске наркотических и психотропных средств собака заинтересовалась находящимися среди других продуктов питания засушенными фруктами.  В них  сотрудники СИЗО-1 обнаружили четыре свертка с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое вещество  было отправлено на криминалистическую экспертизу и оказалось  наркотическим средством героин общей массой  0,65 грамма. 

В настоящее время устанавливаются дополнительные обстоятельства и отрабатываются лица, которые могут иметь отношение к организации канала поставки наркотических средств в следственный изолятор. Решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ. 

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю

Просмотров: 143 Комментариев: 0
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Происшествия

Добавить комментарий

Последние новости

«Яблоко» организует акции памяти Немцова в 19 городах

Картофель и морковь резко подорожали. Когда ждать снижения цен?

Пошел по беспределу. Почему в Раде захотели санкций против "Квартала 95"

Лягушка с утра и другие хитрости: как выжить в длинную рабочую неделю

В Президентской библиотеке стартует цикл лекций, посвящённый 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского