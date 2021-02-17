Спрятанный в сухофруктах героин пытались передать обвиняемому, содержащемуся в  СИЗО-1 УФСИН России по Краснодарскому краю

/Происшествия/

Попытка доставки героина на территорию следственного изолятора предотвращена в ходе реализации оперативной информации с применением специальной собаки по розыску наркотических средств.

Обнаружить спрятанные ухищренным способом наркотики сотрудникам СИЗО-1 помогла служебная собака - лабрадор по кличке Эдлен.

Продуктовую передачу с наркотическим «сюрпризом» 29-летнему обвиняемому, содержащемуся в СИЗО-1, попыталась переслать его 38-летняя знакомая. При досмотре содержимого передачи специализирующаяся на поиске наркотических и психотропных средств собака заинтересовалась находящимися среди других продуктов питания засушенными фруктами. В них сотрудники СИЗО-1 обнаружили четыре свертка с неизвестным порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое вещество было отправлено на криминалистическую экспертизу и оказалось наркотическим средством героин общей массой 0,65 грамма.

В настоящее время устанавливаются дополнительные обстоятельства и отрабатываются лица, которые могут иметь отношение к организации канала поставки наркотических средств в следственный изолятор. Решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по ст. 228 УК РФ.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю