Скандал с отравлением воронежской Усманки дошёл до ЮНЕСКО

/Происшествия/

Общественники из «Центра сохранения реки Усманка» в четверг, 18 февраля, отправили обращение в ЮНЕСКО по проблеме отравления реки промышленными стоками. Больше всего ущерб Усманке нанесён на территории Воронежского заповедника имени Пескова, говорят авторы письма.

– Просим вас оказать помощь и содействовать в прекращении экологической катастрофы на реке Усмань. Отравлена одна из самых чистых рек европейской части России, памятник природы федерального значения 1998 года. На этой реке расположен созданный в 1927 году Воронежский государственный заповедник имени Василия Пескова. Территория заповедника в 1985 году включена в список биосферных резерватов ЮНЕСКО. Животному и растительному миру нанесён огромный ущерб. В настоящее время сбросы нечистот продолжаются, и река отравляется. Биосферный резерват ЮНЕСКО под угрозой физического уничтожения! – говорят общественники.

Вода в Усманке в части Воронежского биосферного заповедника почернела и запахла канализацией в середине января. Массовый замор сначала обнаружили в охранной зоне в соседней Липецкой области. Множество погибших окуней, щук, плотвы нашли и на плёсах в самом заповеднике.

Позже выяснилось, что содержание меди в Усманке оказалось превышено в 100 раз. Установлено, что реку отравили стоки двух предприятий –агрокомплекса «Овощи Черноземья» и липецкого водоканала.

Воронежцы создали петицию с требованием остановить отравление реки Усманки промышленными стоками. Обращение, адресованное председателю правительства Михаилу Мишустину и Госдуме, подписали более 25 тыс. человек.

#Экология

Источник: https://vestivrn.ru/news/2021/02/18/skandal-s-otravleniem-voronezhskoi-usmanki-doshyol-do-yunesko/