В сливочном масле обнаружены растительные жиры

/Происшествия/

Специалистами ФГБУ «Краснодарская МВЛ» в пробе сливочного масла обнаружены растительные жиры, не заявленные производителем в составе продукта на этикетке товара.

Продукция произведена в Краснодарском крае и поступила для исследований в рамках мониторинговых исследований, проводимых Южным межрегиональным Управлением Россельхознадзора.

Масло сливочное, выработанное по ГОСТ 32261-2013, не должно содержать в своем составе растительные жиры.

В данном случае выявлен факт фальсификации молочной продукции недобросовестным производителем. Производителем были допущены нарушения требований ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». За нарушения технических регламентов Таможенного союза предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Как отметили специалисты, масло сливочное чаще всего подвергается фальсификации.

Покупатель, выбирая молочный продукт, должен внимательно изучить наименование продукта, ознакомиться с этикеткой, на которой указан состав и срок годности.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»