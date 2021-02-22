ОАО "НМТП" выплатит 44,5 миллиона рублей за загрязнение Чёрного моря

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Пренебрежение к соблюдению экологических требований при эксплуатации угольного терминала ударит рублём по Новороссийскому морскому торговому порту.

4 февраля 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края (судья И. Погорелов) удовлетворил иск Черноморско-Азовского морского управления Росприроднадзора к ОАО "Новороссийский морской торговый порт" (ОАО "НМТП") и постановил взыскать с компании в доход федерального бюджета 44 млн 563 тыс. рублей в счёт возмещения вреда, причинённого водному объекту - Чёрному морю. Иск рассматривался в рамках дела №А 32-16081 /2020. Нарушение, ущерб от которого взыскан судом, было допущено ещё в августе 2016 года. Его выявил Новороссийский отдел управления, который установил факт загрязнения причала 6-А и прилегающего участка Чёрного моря угольной пылью и угольной крошкой в результате деятельности принадлежащего компании угольного терминала...

Источник: http://ewnc.org/node/29745