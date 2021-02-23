К 18.58 мск в Дагестане восстановлено энергоснабжение потребителей по сети 6-10 кВ.

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К 20.15 мск также отработаны заявки по точечным отключениям в сети 0,4 кВ.

Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» продолжают круглосуточную работу в особом режиме.

Специалистами оперативно отрабатывается каждая новая единичная заявка, поступающая от потребителей из-за отключений по сети 0,4 кВ.

Напомним, сегодня с 08.00 мск из-за сильного ветра до 35 м/с и снегопада фиксировались отключения электроснабжения части потребителей в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах г. Махачкала.

Уже 15.00 мск энергетики восстановили электроснабжение 70% потребителей, оставшихся без света из-за стихии.

Количество участвующих в восстановлении бригад было увеличено от 75 до 101 группы.

В работах задействованы 327 человек, 124 единицы спецтехники.

По поручению генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова для оказания помощи дагестанским коллегам в регион сегодня прибыли также 6 бригад энергетиков АО «Чеченэнерго» и 4 бригады специалистов подрядной организации из Чечни.

Энергетики проводят мониторинг метеоусловий и контроль за состоянием работы энергообъектов.

В случае возникновения очередных нарушений энергоснабжения из-за непогоды специалисты готовы к оперативной восстановительной работе.

Для потребителей круглосуточно работают единый бесплатный телефон контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 и портал светлаястрана.рф.

Источник: @Смутное время