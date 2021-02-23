/Происшествия/
К 18.58 мск в Дагестане восстановлено энергоснабжение потребителей по сети 6-10 кВ.
К 20.15 мск также отработаны заявки по точечным отключениям в сети 0,4 кВ.
Энергетики филиала «Россети Северный Кавказ» - «Дагэнерго» продолжают круглосуточную работу в особом режиме.
Специалистами оперативно отрабатывается каждая новая единичная заявка, поступающая от потребителей из-за отключений по сети 0,4 кВ.
Напомним, сегодня с 08.00 мск из-за сильного ветра до 35 м/с и снегопада фиксировались отключения электроснабжения части потребителей в Хасавюртовском, Унцукульском, Бабаюртовском, Шамильском, Цумадинском, Гумбетовском, Ботлихском районах, а также в некоторых микрорайонах г. Махачкала.
Уже 15.00 мск энергетики восстановили электроснабжение 70% потребителей, оставшихся без света из-за стихии.
Количество участвующих в восстановлении бригад было увеличено от 75 до 101 группы.
В работах задействованы 327 человек, 124 единицы спецтехники.
По поручению генерального директора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова для оказания помощи дагестанским коллегам в регион сегодня прибыли также 6 бригад энергетиков АО «Чеченэнерго» и 4 бригады специалистов подрядной организации из Чечни.
Энергетики проводят мониторинг метеоусловий и контроль за состоянием работы энергообъектов.
В случае возникновения очередных нарушений энергоснабжения из-за непогоды специалисты готовы к оперативной восстановительной работе.
Для потребителей круглосуточно работают единый бесплатный телефон контакт-центра #Россети 8-800-220-0-220 и портал светлаястрана.рф.
Источник: @Смутное время
Категория: Новости / Происшествия