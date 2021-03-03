Профилактическое мероприятие «Ксенон»

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В последнее время, на сочинских дорогах увеличилось количество транспортных средств с установленными фарами, свет которых неоправданно ярок.

Таки световые приборы нередко становятся причиной временного ослепления других участников дорожного движения и могут стать причиной дорожно-транспортных происшествий.

В целях предупреждения ДТП, а также пресечению данных правонарушений, с 04 марта по 10 марта сотрудниками Госавтоинспекции будет проводится мероприятие под названием «Ксенон». Должностными лицами ГИБДД организована работа по исключению из эксплуатации автомобилей у которых тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствует требования конструкции транспортного средства. Проверятся будут не только автомобили с газоразрядными лампами, но и LED лампами, а также огни красного цвета установленные в передней части машины.

За данное правонарушение, административным кодексом Российской Федерации по ч.3 ст. 12.5 предусмотрена ответственность в виде лишения права управления транспортным средством на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений. Кроме того, регистрация транспортных средств, в конструкцию которых внесены изменения, будет прекращена.

Источник: отделение по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД УВД по городу Сочи