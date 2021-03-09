Росприроднадзор снова оштрафовал Новороссийский порт

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Черноморо-Азовское морское управление Росприроднадзора оштрафовало ПАО "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП) на 3 млн 600 тыс из-за засорения мусором Черного моря. Арбитражный апелляционный суд согласился с решением Росприроднадзора в отношении НМТП.

В августе 2019 года инспекторы природоохранного ведомства осмотрели воды Черного моря в границах НМТП и обнаружили отходы, которые засоряли море около причалов компании. Ущерб составил 3,6 млн рублей.

Однако компания не стала выплачивать ущерб, поэтому надзорное ведомство обратилось в арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением. Инстанция подтвердила правомерность действий Росприроднадзора. Тогда НМТП подало в суд апелляцию, но инстанция оставила жалобу без удовлетворения.

Напомним, что в феврале этого года стивидорную компанию оштрафовали на 44 млн 563 тыс рублей.

Ранее сотрудники Росприроднадзора выявили факт загрязнения акватории порта угольной пылью и угольной крошкой на площади более 3,5 тыс кв. метров. Кроме того, на водной поверхности в районе причала № 6 были обнаружены нефтепродукты на площади 147 кв метров.

Источник: Телеграм-канал