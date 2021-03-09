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В Краснодарском крае маслосырзавод выпускал фальсифицированное молоко, об этом сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе проверки образцов ультрапастеризованного питьевого молока м.д.ж. 3,2% были обнаружены растительные жиры.

В связи с тем, что в пробах молока в составе продукта растительные жиры и масла не указаны, получается, что фактический состав продукта не соответствует составу, заявленному производителем на упаковке.

Так, полученный результат исследований свидетельствует об установлении растительных жиров в жировой фазе продукта.

По фактам выявленных нарушений ОАО Маслосырзавод «Славянский» и его директор привлечены к ответственности в соответствии с ч.1 ст.14.43 КоАП РФ. На компанию наложен штраф в размере 640 тысяч рублей. Кроме этого, у предприятия отозвана декларация о соответствии продукции требованиям Технического регламента ЕАЭС.

Дополняется, что лабораторный мониторинг качества и безопасности пищевой продукции был выполнен государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Тверской области в социальном учреждении Твери и инспекторами Южного межрегионального Управления Россельхознадзора в Севастополе, исследования по установлению фальсификации жировой фазы жирами немолочного происхождения осуществлялись ФГБУ «Краснодарская МВЛ» и ФГБУ «Тверская МВЛ» в соответствии с ГОСТ 33490-2015 .

Источник: Живая Кубань