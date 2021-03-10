В партии пшеницы выявлено несоответствие по посевным качествам

/Происшествия/

Специалистами отдела испытаний в области семеноводства ФГБУ «Краснодарская МВЛ» при проведении исследований партии семян пшеницы (полбы) общей массой 0,8 тонн выявлено содержание семян сорных растений – вьюнка полевого в количестве 16 штук, что существенно превышает допустимое содержание семян сорных растений.

Сортовые и посевные качества. Общие технические условия». Так, в семенах пшеницы полбы допускается содержание семян сорных растений не более 3 шт./кг.

Семена предназначены для посева и поступили в лабораторию из Краснодарского края.

Напоминаем, что согласно ст. 25 Федерального закона «О семеноводстве», все семена подлежат обязательной проверке на сортовые и посевные качества. В соответствии со статьями 17, 21 указанного закона, для посева и реализации должны использоваться семена, сортовые и посевные качества которых соответствуют требованиям государственных стандартов и иных нормативных документов в области семеноводства.

Стоит отметить, что с начала года специалистами отдела испытаний в области семеноводства проверено 898 тонн пшеницы, несоответствия по посевным качествам выявлены в трех партиях общим объемом 28,8 тонн.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»