Спасатели предупредили граждан об опасности тонкого льда

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11 марта работники поисково-спасательных отрядов Мособлпожспас провели патрулирование водоёмов, расположенных в городских округах Дмитров, Сергиев-Посад и Дубна.

Заместитель начальника Дубненского территориального управления госучреждения Владимир Тельнов рассказал, что патрулирование водоемов проводится в рамках месячника "Тонкий лед".

«В ходе патрулирования спасатели измеряют толщину льда на водоемах муниципалитетов. Особое внимание уделяется безопасности на реке Волге в городском округе Дубна в связи с тем, что толщина льда там варьируется от 22 сантиметров до полного его отсутствия. Толщина ледяного покрова на водных объектах, расположенных в Сергиевом Посаде и Дмитрове, по результатам проведенного мониторинга составляет от 30 до 50 сантиметров», - рассказал Владимир Тельнов.

Заместитель начальника территориального упарвления добавил, что в ходе патрулирования водоемов работники поисково-спасательных отрядов проводят профилактические беседы с местными жителями.

«Спасатели напоминают рыбакам и любителям активного отдыха правила безопасного поведения на льду, рассказывают о способах и подручных средствах самоспасения. Знание и соблюдение правил безопасности на воде поможет сохранить не только собственную жизнь, но и жизнь близкого человека», - заключил Владимир Тельнов.

Источник: отдел организации работы со СМИ ГКУ МО "Мособлпожспас"