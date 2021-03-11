В Армавире трое мужчин объявлены в розыск по подозрению в покушении на убийство местного жителя

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В правоохранительные органы города Армавира 6 марта 2021 года поступило сообщение о поступлении в больницу 36-летнего местного жителя с не проникающими огнестрельными ранениями тела и конечностей.

В этой связи следственным отделом по городу Армавиру СКР по краю в тот же день было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п.«е» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство общеопасным способом).

По данным следствия, ночью 6 марта 2021 года мужчина с компанией находился в кафе на улице Советской Армии, где встретил трех местных жителей, с которыми у него произошла ссора на бытовой почве. Мужчины вышли на улицу, где между ними завязалась драка. В ходе конфликта фигуранты произвели в потерпевшего не менее 4 выстрелов из огнестрельного оружия. Между тем, свой преступный умысел, направленный на убийство мужчины, злоумышленники довести до конца не смогли, поскольку потерпевший смог убежать и обратиться в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

В рамках расследования уголовного дела установлена причастность к данному преступлению 28-летнего Анзора Московцова, 36-летнего Аркадия Нерсесова и 40-летнего Василия Фролова, в связи с чем они объявлены в федеральный розыск.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены судебно-медицинская и комплексная генетико-баллистическая экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.