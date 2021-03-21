Начался губернатопад?

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Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев был задержан в качестве фигуранта уголовного дела. Его планируется доставить в Москву.

При этом официального подтверждения данной информации пока нет. А в администрации Пензенской области информацией о задержании главы региона не располагают. Но судя по тому, что о произошедшем сообщили все ведущие российские СМИ, можно полагать, что официальное подтверждение скоро последует.

Ну а пока, по неофициальным данным, Белозерцева, двоих его сыновей и ряд должностных лиц областной администрации допросили в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий. Также проведены обыски. Губернатора подозревают в получении взятки в размере более 30 миллионов рублей

Иван Белозерцев был избран губернатором Пензенской области в сентябре 2015 года. В сентябре 2020 года он был переизбран на этот пост, за него тогда проголосовали 78,72 % избирателей, пришедших на участки для голосования.

А вот и официальная информация от СК РФ: "Возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "БИОТЭК", и других лиц. В зависимости от роли каждого они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ (дача взятки, получение взятки).

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "ФАРМАЦИЯ" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей".

Источник: @Наивный лис