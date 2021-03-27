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В Новороссийском морском торговом порту есть серьезные нарушения экологии?

Внеплановые проверки пройдут в морских торговых портах Новороссийска, Туапсе и Темрюка.

Они инициированы по поручению зампредседателя Правительства РФ Виктории Абрамченко.

Специалисты Росприроднадзора проверят соблюдение законных требований в области охраны окружающей среды в отношении юрлиц, выполняющих перевалку и перегрузку угля.

Подобные внеплановые проверки также пройдут в портах Ростова-на-Дону, Таганрога, Архангельска, Находки и Владивостока, сообщает пресс-служба Росприроднадзора.

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Категория: Новости / Происшествия

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В Новороссийском морском торговом порту есть серьезные нарушения экологии?