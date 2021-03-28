Лидер крымского социалистического движения продолжает голодовку в СИЗО

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В Крыму девятый день длится голодовка арестованного на 10 суток лидера регионального отделения социалистического движения «Левый Фронт» Ильи Большедворова.

Симферопольский суд назначил ему административное наказание за видеосъёмку одиночного пикета возле здания республиканской прокуратуры. Поданная через сотрудников Симферопольского СИЗО апелляционная жалоба, до сих пор не рассмотрена Верховным судом Республики Крым.

Срок административного ареста Большедворова истекает в воскресенье, 28 марта 2021 года. Об этом редакции сайта «Антифашист» рассказала его супруга Ирина.

Согласно требованиям законодательства, апелляционное обжалование административного ареста должно рассматриваться судом в течение суток с момента подачи апелляционной жалобы. Между тем жалоба написана 23 марта 2021 года, в то время как сотрудники полиции сообщили Ирине Большедворовой о том, что им ничего не известно об апелляции. Впрочем, на аудиозаписи состоявшейся беседы, работники СИЗО не отрицают сам факт подачи апелляционного заявления и предлагают уточнить все обстоятельства через адвоката.

Восприняв происходящее как нарушение законного права на рассмотрение жалобы по административному делу, единомышленники Большедворова провели внеочередное собрание и составили срочное обращение в республиканский комитет КПРФ на имя депутата госсовета Крыма Сергея Богатыренко. Основное требование крымчан — прекращение политического преследования по надуманным мотивам.

Общественники попросили депутата направить запрос в правоохранительные органы о законности применения санкций в отношении Большедворова и на ближайшей сессии госсовета РК выступить в защиту крымчан, проявляющих активную жизненную позицию.

Ранее сообщалось об обстоятельствах задержания Большедворова в рамках административного дела, по которому крымчанина за видеосъёмку одиночного пикета возле здания республиканской прокуратуры обвинили в проведении несанкционированной акции. Его присутствие с телефоном на месте проведения одиночного пикета сочли массовой акцией, объединённой единым замыслом и общей организацией.

Проводивший акцию активист Сергей Васильев выступил против бездействия полицейских на его неоднократные заявления об угрозах, поступавших в адрес его семьи. Васильева оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение режима самоизоляции. После этого на Васильева и Большедворова завели административное дело об организации несогласованнной акции.

Накануне ареста полицейские изъяли у Большедворова знамя общественного движения социалистической направленности «Левый фронт» для проведения экспертизы на предмет содержания признаков экстремизма.

Напомним, 18 марта Центральный районный суд Симферополя подверг Большедворова административному аресту на 10 суток и направил в изолятор временного содержания для отбывания назначенного наказания. Не согласившись с решением суда, крымчанин объявил голодовку и сообщил о намерении обжаловать неправомерный, по его мнению, правовой акт в вышестоящих инстанциях.

Михаил Днепровский