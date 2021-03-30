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ФСБ сообщает...

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю в рамках оперативно-профилактических мероприятий на берегу Кизилташского лимана в районе поселка Веселовка, Темрюкского района выявлен гражданин РФ, осуществивший незаконную добычу водных биоресурсов.

У правонарушителя изъято: вентери – 2 ед., креветка – более 3300 экз., бычок – более 840 экз., камбала – глосса - 3 экз.. Ущерб водным биоресурсам превысил 400 000 рублей.

В отношении указанного гражданина проводятся процессуальные мероприятия.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю

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Категория: Новости / Происшествия

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