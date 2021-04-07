Южная электронная таможня пресекла незаконный ввоз объектов СИТЕС из Камеруна

/Происшествия/

Незаконно перемещенный товар изъят.

Предприниматель из Краснодарского края заказал в Республике Камерун изделия из кожи питона и крокодила, и когда они были доставлены в аэропорт Ростов-на-Дону (Платов), подал на Южный таможенный пост (центр электронного декларирования) Южной электронной таможни декларацию на товары: обложки для паспортов, кошельки, зажимы для денег, сумки, ремни, портфели и рюкзаки.

При проведении мониторинга совершения таможенных операций Южной электронной таможней была выявлена рисковая ситуация, связанная с возможным заявлением при декларировании недостоверных сведений, и принято решение о проведении таможенного досмотра товаров.

В рамках взаимодействия Южной электронной таможни и Ростовской таможни в ходе таможенного досмотра на таможенном посту Аэропорт Ростов-на-Дону (Платов) среди прибывших в авиа-посылке товаров таможенники обнаружили не указанные в декларации 4 шкуры питона, 5 изделий из кожи варана и 17 ремней из кожи питона. Перемещение такого рода товаров должно сопровождаться предъявлением разрешения (сертификата), предусмотренного Конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, от 3 марта 1973 г. (СИТЕС).

По факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16. 2 КоАП РФ.

Источник: Пресс-служба Южного таможенного управления