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С начала года специалистами ФГБУ «Краснодарская МВЛ» проведено 905 серологических исследований с целью диагностики лейкоза крупного рогатого скота в хозяйствах и частном секторе.

В Краснодарском крае выявлено 36 голов крупного рогатого скота, зараженных вирусом лейкоза КРС, в Республике Адыгея – 14.

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь, вызываемая вирусом. Болеет крупный рогатый скот всех возрастов. Проявляются признаки заболевания чаще у животных в возрасте старше 4 лет.

Заразившись однажды, животные остаются инфицированными пожизненно. Болезнь наносит значительный экономический ущерб сельскохозяйственным предприятиям в связи со снижением продуктивности зараженных животных, их выбраковкой, ограничением срока хозяйственного использования, а также с затратами на проведение противолейкозных мероприятий и пастеризацию молока.

Основные меры профилактики лейкоза крупного рогатого скота:

Владельцы животных обязаны (при наличии или приобретении животных) провести их регистрацию в ветеринарном учреждении, получить регистрационный номер в форме бирки, предъявлять по требованию ветеринарных специалистов все необходимые сведения о приобретенных животных и создавать условия для проведения их осмотра.

Покупку, продажу, сдачу на убой, выгон, размещение на пастбище и все другие перемещения и перегруппировки животных, реализацию животноводческой продукции необходимо проводить только с разрешения ветеринарной службы! Диагностические исследования на лейкоз проводят серологическими, гематологическими, молекулярно-биологическими методами. Специалисты лаборатории напоминают, что серологическому исследованию подлежат животные в возрасте 6 месяцев и старше. Основным методом диагностики по-прежнему является серологическая диагностика, реакцией иммунодиффузии в геле агара (РИД). Животных, сыворотки крови которых дали положительный результат в РИД, признают зараженными вирусом лейкоза и их необходимо исследовать гематологическим методом.

Таким образом, выявить лейкоз животных можно только лабораторными методами диагностики, ликвидировать путем постоянной планомерной работы. Борьбу с этой болезнью на сегодняшний день, можно вести только двумя путями выращивания животных, свободных от вируса лейкоза крупного рогатого скота и выводом инфицированных животных из стада.

Источник: Пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»