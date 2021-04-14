Двери антисанитарного магазина опечатаны

/Происшествия/

В Хостинском районе г.Сочи судебные приставы приостановили деятельность продуктового магазина.

В рамках внеплановой выездной проверки, проведенной сотрудниками Роспотребнадзора, в магазине на улице Учительская выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства.

Рассмотрев составленный протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Хостинский районный суд г. Сочи вынес постановление об административном приостановлении деятельности торговой точки сроком на 60 суток.

Постановление суда было направлено в Службу судебных приставов. Сотрудники Хостинского районного отделения г. Сочи ГУФССП России по Краснодарскому краю сработали оперативно. В настоящий момент двери круглосуточного магазина опечатаны. У владельцев есть 60 суток устранение выявленных нарушений. Впрочем, если это произойдет раньше, они в праве обратиться в суд с ходатайством о возобновлении деятельности торговой точки.

Источник: Пресс-служба ГУ ФССП России по Краснодарскому краю