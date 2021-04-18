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Экологическая трагедия на Кубани?

В Краснодаре сбросили мазут в Кубань — утверждают очевидцы. Видео в Инстаграм

По их словам, по реке плывёт «мазут», они чувствуют характерный запах, на поверхности воды растягивается настолько же характерная переливающаяся радугой маслянистая плёнка. Загрязнение наблюдается как минимум от Тургеневского моста и ниже по течению.

Под Тургеневским мостом в реку впадает содержимое ливневого коллектора, в который массово сливаются неочищенные стоки. Эта проблема не решается годами. Ну или если и решается, то никто не знает как, потому что результата нет.

@typodar

Источник: https://www.instagram.com/p/CN0Po0IqfE1/?utm_source=ig_web_copy_link

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Категория: Новости / Происшествия

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