Шаталовский лес: история о том, как 4 гектара леса перешли из земель лесного фонда в земли населенных пунктов

/Происшествия/

В районе улицы Заречной в селе Мысхако есть скандально известный участок с кадастровым номером 23:47:0000000:3520.

Его площадь 4,3 гектара. В народе его называют «Шаталовский лес» от фамилии настоящего собственника - Шаталова, председателя городской Думы города Новороссийска. У местных жителей даже есть легенда, что этот лес глава Новороссийска Игорь Дяченко подарил Александру Шаталову в благодарность за кресло мэра. Ведь председатель городской Думы является членом комиссии по выбору кандидата на должность главы города. Но это только слухи, мы же обратимся к фактам. Итак, следите за руками!

Министерство природных ресурсов Краснодарского края на торгах разыграло право аренды лесного участка площадью 4,3 гектара на 49 лет. Использование участка - под научно-исследовательские цели. Отметим, что данная земля в этот период времени относилась к категории «земли лесного фонда» и принадлежала Российской Федерации. Победила фирма «Экомониторинг», а после заключения договора аренды, право аренды было переуступлено ООО НИИ «Экономики биоресурсов».

Рассмотрев эту фирму более детально нетрудно догадаться, что это организация-пустышка. Ее уставной капитал – 10 тысяч рублей, в НИИ работает один сотрудник. Прибыль и выручка фирмы за последние годы «по нулям». А руководитель ООО НИИ «Экономики биоресурсов» и директор ООО «Югспец-монтаж» - один и тот же человек. Напомним, одним из учредителей «Югспец-монтаж» был председатель городской Думы Новороссийска Александр Шаталов, а затем стал его сын – Андрей Шаталов. Нетрудно предположить, что данные люди имеют признаки взаимозависимости и аффилированности.

Позже земельный участок с кадастровым номером 23:47:0000000:3520 площадью 4,3 гектара вошел в границы города, и был переведен в земли населенных пунктов. Ведь земли лесного фонда взять в собственность нельзя, а земли населенных пунктов - запросто, если возвести на них строения. В этом случае, по закону, выкупить их можно за копейки. Кстати, участок поменял назначение, когда Александр Шаталов уже был председателем гордумы Новороссийска. Теперь «хозяевам жизни» осталось только поменять разрешенное использование земли, застроить и выкупить за мизерную цену. Вот такой вот "Шаталовский лес"!

Источник: https://ngnovoros.ru/posts/shatalovskiy-les-istoriya-o-tom-kak-4-gektara-lesa-pereshli-iz-zemel-lesnogo-fonda-v-zemli-naselennyh-punktov