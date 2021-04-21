ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

/Происшествия/

Решением Октябрьского суда г. Новороссийска осужден гражданин РФ за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258.1 УК России (незаконное приобретение, хранение особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ и (или) охраняемым международными договорами РФ, их частей и дериватов (производных)).

Ранее, в ходе выполнения сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю контрольных мероприятий

в сфере охраны водных биологических ресурсов, на борту рыбопромыслового судна была обнаружена металлическая емкость с зерном (икрой) русского осетра общей массой более 6 кг. Согласно заключения молекулярно-генетической экспертизы, проведенной ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» установлено, что обнаруженная на судне икра русского осетра не является продукцией аквакультуры и имеет все признаки браконьерской деятельности.

Член судокоманды, у которого изъята икра, решением Октябрьского суда г. Новороссийска привлечен к уголовной ответственности.

Источник: Пресс-служба ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю