Полицейские призывают граждан к бдительности!

/Происшествия/

Будьте бдительны при он-лайн покупке товаров. В дежурную часть полиции Центрального района обратилась 18-летняя девушка, которая стала жертвой мошеннических действий.

Как установили правоохранители, потерпевшая воспользовалась популярным сайтом объявлений для продажи гитары, вступила с мошенниками в переписку через мессенджер, перешла по ссылке, присланной злоумышленником, где ввела конфиденциальные данные своей банковской карты.

В результате со счета потерпевшей было списано 12 000 рублей.

Уважаемые жители Новороссийска! Полицейские очередной раз напоминают:

-Не проверив точный адрес сайта, вы можете попасть на сайт двойник или сайт – однодневку;

- не переходите по сомнительным ссылкам, и ссылкам, поступившим Вам по смс-сообщению;

Помните, что для перечисления вам денежных средств, добропорядочным гражданам достаточно знать только номер вашей банковской карты или номер телефона, если он привязан к системе быстрых платежей.

Источник: пресс-служба Управления МВД РФ по городу-герою Новороссийску