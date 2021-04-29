Координатор ЭВСК обратился к губернатору Кубани с просьбой приостановить застройку Пионерской рощи

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В связи с уничтожением на территории Новороссийска в результате строительных работ участка лесопарка Пионерская роща сегодня координатор Экологической Вахты по Северному Кавказу (ЭВСК) Андрей Рудомаха направил официальное обращение на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

В этом обращении, он сообщил, что в Новороссийске разгорелся новый острый социальный конфликт, вызванный пренебрежением властей города к сохранению существующих зеленых насаждений и обеспечению благоприятной окружающей среды для его жителей. На территории лесопарка "Пионерская роща", расположенного в Южном районе города и являющегося одной из главных зеленых зон Новороссийска, на земельном участке 23:47:0309017:1640, администрация Новороссийск решила построить детский сад и на нем уже начались строительные работы, в результате которых уничтожено большое количество деревьев. Этот участок частично покрыт зелеными насаждениями, является местом традиционного отдыха граждан и его сохранение в качестве зеленой зоны общего пользования имеет большое социальное значение, особенно с учетом общей неблагоприятной экологической обстановки в городе. При этом в районе строительства есть другие участки, свободные от зеленых насаждений, где можно было бы построить этот детский сад.

Ситуацию усугубляет то обстоятельство, что земельный участок 23:47:0309017:1640 сформирован незаконно, так как на его территории находится водный объект - ручей, протекающий через территорию Пионерской рощи. Он относится к федеральной собственности и администрация Новороссийска была неправомочна им распоряжаться. Это подтверждается письмом МТУ Росимущества в Краснодарском крае и Республике Адыгея от 19.04.2021г. Этот орган 12.04.2021г. направил в адрес администрации МО город Новороссийск обращение с требованием проведения мероприятий, направленных на уточнение границы земельного участка 23:47:0309017:1640 с целью исключения из его площади водного объекта природного происхождения.

Андрей Рудомаха попросил Вениамина Кондратьева рекомендовать администрации Новороссийска приостановить строительные работы на земельном участке 23:47:0309017:1640 и сформировать специальную рабочую группу с участием представителей органов федеральной, краевой и муниципальной власти, а также представителей заинтересованной общественности для поиска путей разрешения этой проблемной ситуации.

Источник: Телеграм-канал