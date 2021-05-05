Трагедия произошла в Черноярском районе на трассе Москва — Волгоград — Астрахань
Директор волгоградской школы погибла в ДТП в Астраханской области.
Педагог была пассажиркой одной из иномарок.
Директор школы № 46 Валентина Симененко погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей, произошедшем в Черноярском районе Астраханской области. Авария произошла еще днем, 3 мая, на 1105-м километре автодороги Р-22 Москва — Волгоград — Астрахань.
По предварительным данным, 37-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при обгоне грузовика не убедилась в безопасности маневра, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автомобилем KIA Rio, которым управлял 26-летний мужчина.
В результате ДТП оба водителя и шесть пассажиров, в том числе двое детей предполагаемой виновницы аварии, доставлены в больницу.
Также в больнице оказались две пассажирки KIA Rio. 60-летняя женщина скончалась в больнице, ее 57-летняя сестра в реанимации.
Предполагаемый виновник ДТП — женщина на Volkswagen
Сегодня стало известно, что погибшей оказалась директор школы № 46 Валентина Симененко, проработавшая в школе с 1994 года.
В школе учились дети поселков Верхняя Ельшанка и Песчанка.
Спасти педагога врачи не смогли.
Прощание с Валентиной Викторовной состоится в зале Памяти Димитровского (центрального) кладбища Волгограда 6 мая в 13:30, затем в 14:30 в Храме Александра Невского поселка Верхняя Ельшанка пройдет обряд отпевания.
Похоронят учителя на старом кладбище Ворошиловского района.
Источник: @Смутное время
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