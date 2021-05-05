Трагедия произошла в Черноярском районе на трассе Москва — Волгоград — Астрахань

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Директор волгоградской школы погибла в ДТП в Астраханской области.

Педагог была пассажиркой одной из иномарок.

Директор школы № 46 Валентина Симененко погибла в результате столкновения двух легковых автомобилей, произошедшем в Черноярском районе Астраханской области. Авария произошла еще днем, 3 мая, на 1105-м километре автодороги Р-22 Москва — Волгоград — Астрахань.

По предварительным данным, 37-летняя женщина, управляя автомобилем Volkswagen Polo, при обгоне грузовика не убедилась в безопасности маневра, выехала на полосу встречного движения и совершила лобовое столкновение с автомобилем KIA Rio, которым управлял 26-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя и шесть пассажиров, в том числе двое детей предполагаемой виновницы аварии, доставлены в больницу.

Также в больнице оказались две пассажирки KIA Rio. 60-летняя женщина скончалась в больнице, ее 57-летняя сестра в реанимации.

Предполагаемый виновник ДТП — женщина на Volkswagen

Сегодня стало известно, что погибшей оказалась директор школы № 46 Валентина Симененко, проработавшая в школе с 1994 года.

В школе учились дети поселков Верхняя Ельшанка и Песчанка.

Спасти педагога врачи не смогли.

Прощание с Валентиной Викторовной состоится в зале Памяти Димитровского (центрального) кладбища Волгограда 6 мая в 13:30, затем в 14:30 в Храме Александра Невского поселка Верхняя Ельшанка пройдет обряд отпевания.

Похоронят учителя на старом кладбище Ворошиловского района.

Источник: @Смутное время