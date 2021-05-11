Водоканал Новороссийска имеет свой отличительный почерк!

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Новороссийский водоканал если где-то побывает, то оставляет за собой заметный след

Анапское шоссе,16. Приморский район города-героя.

Три недели устраняли утечку с торца жилого дома. Там где люди ходят, но начальство не видит. Поэтому можно не восстанавливать благоустройство старого городского двора.

Это происходит при попустительстве администрации района(глава Волошина). Видите, как аккуратно побелили все вокруг на субботнике!

Кстати, на видео заметно как затопило палисадник, который всегда был чистым и цветущим. Вода продолжает убегать. Ее же в Новороссийске много!

Смотреть по ссылке: https://www.instagram.com/p/COuYouWqyKK/?utm_source=ig_web_copy_link

Съемка сделана 9 мая. Граффити, наверное, посвящены большому празднику?