Предприниматели Краснодара снова выразили свое возмущение из-за ковидных ограничений

/Происшествия/

Как известно, на фудкортах в ТЦ пока не все по-прежнему. В марте разрешили открыться тем точкам общепита, у которых есть отдельный зал для обслуживания. Всем остальным «лавочкам» с быстрой едой все еще приходится ждать улучшения эпидобстановки.

У предпринимателей «Фудмаркета», что на «Центре Города», накипело. Они опубликовали открытое письмо на имя губернатора. «Десятки арендаторов, вложившие свои средства в развитие, ждут, когда из списка ограничений режима повышенной готовности будет вычеркнута деятельность фудкортов», - говорится в том письме. Если верить авторам, то Краснодар вообще единственный город в Краснодарском крае и в России, где фудкорты до сих пор закрыты.

Как человек, который всегда встает на сторону защиты здоровья людей, я все это время старалась находить объяснение каждой ограничительной мере. Надо, значит надо. Но в данном случае даже у меня не получается. В каком-то другом регионе подобный запрет на работу фудкортов, может, и не выглядел бы так нелепо. Но в Краснодарском крае, где уже сейчас идет курортный сезон, это действительно выглядит странно. Такое ощущение, что про эту часть бизнеса просто забыли.

Источник: Телеграм-канал