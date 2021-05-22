В партии саженцев обнаружена калифорнийская щитовка

/Происшествия/

Специалистами отдела лабораторной экспертизы карантина растений ФГБУ «Краснодарская МВЛ» при исследовании партии саженцев декоративных деревьев лиственных пород слива растопыренная «Нигра» в количестве 7 штук, прибывших из Италии, обнаружен карантинный объект – Калифорнийская щитовка (Quadraspidiotus perniciosus Comst).

Образцы отобраны совместно с госинспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора на таможенном посту «Крымский».

Калифорнийская щитовка внесена в перечень карантинных объектов, ограниченно распространенных на территории Российской Федерации.

Высокий фитосанитарный риск интродукции вредного организма представляет зараженный посадочный материал, включая горшечные культуры (саженцы и черенки плодовых, ягодных, декоративных и лесных культур). Всего калифорнийская щитовка поражает около 270 видов растений из 84 семейств.

Вследствие жизнедеятельности насекомого может произойти растрескивание и отмирание коры, летнее опадение листьев, искривление побегов, уменьшение прироста, усыхание некоторых ветвей и даже полная гибель растения. Особенно страдают саженцы и молодые деревья. Урожаи значительно снижаются, на плодах наблюдается образование красных пятен.

С целью недопущения распространения карантинных объектов ввоз зараженной продукции запрещен.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»