Спасатели Лооского подразделения  транспортировали из леса мужчину с травмой ноги

/Происшествия/

Информация о происшествии поступила в спасательный отряд МЧС от соседа пострадавшего мужчины. Звонивший сообщил, что 19 мая пропавший сочинец вышел из села Четвертая рота, где он постоянно проживал, в сторону села Барановка.

Обратно мужчина не вернулся, телефона с собой у него не было, информации о местонахождении человека нет. Накануне 59-летний сочинец чувствовал себя плохо.

Разделившись на три группы, спасатели Лооского подразделения ЮРПСО МЧС России приступили к поиску. Пострадавшего обнаружили в горно-лесной местности на берегу реки Восточный Дагомыс в районе поселка Верхняя Барановка. У мужчины была травмирована левая нога.

Спасатели на носилках транспортировали сочинца из леса к автомобильной дороге и передали врачам Скорой помощи.

Источник: Пресс-служба ЮРПСО МЧС России