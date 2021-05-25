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В Геймановском сельском поселении Тбилисского района, по предписанию Россельхознадзора, ликвидировали амброзию

Государственными инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора проведена проверка в отношении администрации Геймановского сельского поселения Тбилисского района, выдано предписание об устранении нарушения в области фитосанитарного надзора (контроля).

Предписание было исполнено, 16 мая произведена ликвидация очагов карантинного сонного растения – амброзии полыннолистной на земельном участке, прилегающем к зданию администрации Геймановского сельского поселения Тбилисского района.

Одним из наиболее злостных и широко распространенных карантинных объектов на подведомственной территории Южного межрегионального управления Россельхознадзора является амброзия полыннолистная. Она ежегодно наносит огромный вред сельскохозяйственному производству, здоровью людей и отрицательно отражается на экспортном потенциале регионов.

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора напоминает всем владельцам и пользователям земельных участков, что необходимо своевременно проводить борьбу с амброзией полыннолистной еще до ее цветения для сохранения здоровья граждан и недопущения плодоношения растения.

Источник: пресс-служба Южного межрегионального управления Россельхознадзора

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Категория: Новости / Происшествия

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