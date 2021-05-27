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«АльфаСтрахование» назвала самые аварийные автодороги Краснодара

Аналитики «АльфаСтрахование» составили рейтинг дорог Краснодара, на которых клиенты компании с полисами ОСАГО и каско чаще всего попадали в ДТП в 2020 г. Самыми аварийно-опасными стали улицы Российская, Дзержинского и Уральская.

Самой аварийной в 2020 г. признана улица Российская (12,33%), которая  считается одной из основных магистралей города. Ее протяженность составляет 9 км. Дорога проходит через центральную часть Краснодара и является дублером Ростовского шоссе – части трассы М4 Дон. На всем протяжении улицы находится множество торговых центров, офисов, жилых домов, а также Центр грудной хирургии НИИ ККБ №1. Здесь ежедневно наблюдается увеличенный грузо- и пассажиропоток. Все это неизбежно ведет к образованию пробок, а с ними – к мелким и крупным ДТП.

В первую пятерку также попали загруженные улицы Дзержинского (11,33%), Уральская (10,67%), Красных партизан (10,17%) и Ставропольская (10,17%).

Количество ДТП с участием клиентов «АльфаСтрахование» в Краснодаре в 2020 г. 

Улица

% от аварий, произошедших с клиентами АльфаСтрахование

1

ул. Российская

12,33%

2

ул. Дзержинского

11,33%

3

ул. Уральская

10,67%

4

ул. Красных Партизан

10,17%

5

ул. Ставропольская

10,17%

6

ул. им. Селезнева

9,83%

7

ул. Северная

9,50%

8

Ростовское шоссе

9,17%

9

ул. Красная

8,83%

10

ул. Тургенева

8,00%

«Малая удаленность Краснодара от главных мест отдыха россиян – побережья Черного и Азовского морей – делает его основным транзитным узлом для большинства отдыхающих. Кроме того, Краснодар является крупным экономическим и культурным центром региона. Поэтому на улицах города круглосуточно  наблюдается напряженный дорожный трафик, что в разы увеличивает риск ДТП. Поэтому для каждого водителя так важно обезопасить себя от происшествий на дорогах и оформить защиту в надежной страховой компании. «АльфаСтрахование» гарантирует клиентам оперативное урегулирование страховых случаев и по ОСАГО, и по каско», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».

Источник: Группа «АльфаСтрахование» –

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Категория: Новости / Происшествия

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