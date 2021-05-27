«АльфаСтрахование» назвала самые аварийные автодороги Краснодара
Аналитики «АльфаСтрахование» составили рейтинг дорог Краснодара, на которых клиенты компании с полисами ОСАГО и каско чаще всего попадали в ДТП в 2020 г. Самыми аварийно-опасными стали улицы Российская, Дзержинского и Уральская.
Самой аварийной в 2020 г. признана улица Российская (12,33%), которая считается одной из основных магистралей города. Ее протяженность составляет 9 км. Дорога проходит через центральную часть Краснодара и является дублером Ростовского шоссе – части трассы М4 Дон. На всем протяжении улицы находится множество торговых центров, офисов, жилых домов, а также Центр грудной хирургии НИИ ККБ №1. Здесь ежедневно наблюдается увеличенный грузо- и пассажиропоток. Все это неизбежно ведет к образованию пробок, а с ними – к мелким и крупным ДТП.
В первую пятерку также попали загруженные улицы Дзержинского (11,33%), Уральская (10,67%), Красных партизан (10,17%) и Ставропольская (10,17%).
Количество ДТП с участием клиентов «АльфаСтрахование» в Краснодаре в 2020 г.
|
№
|
Улица
|
% от аварий, произошедших с клиентами АльфаСтрахование
|
1
|
ул. Российская
|
12,33%
|
2
|
ул. Дзержинского
|
11,33%
|
3
|
ул. Уральская
|
10,67%
|
4
|
ул. Красных Партизан
|
10,17%
|
5
|
ул. Ставропольская
|
10,17%
|
6
|
ул. им. Селезнева
|
9,83%
|
7
|
ул. Северная
|
9,50%
|
8
|
Ростовское шоссе
|
9,17%
|
9
|
ул. Красная
|
8,83%
|
10
|
ул. Тургенева
|
8,00%
«Малая удаленность Краснодара от главных мест отдыха россиян – побережья Черного и Азовского морей – делает его основным транзитным узлом для большинства отдыхающих. Кроме того, Краснодар является крупным экономическим и культурным центром региона. Поэтому на улицах города круглосуточно наблюдается напряженный дорожный трафик, что в разы увеличивает риск ДТП. Поэтому для каждого водителя так важно обезопасить себя от происшествий на дорогах и оформить защиту в надежной страховой компании. «АльфаСтрахование» гарантирует клиентам оперативное урегулирование страховых случаев и по ОСАГО, и по каско», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».
Источник: Группа «АльфаСтрахование» –
Категория: Новости / Происшествия