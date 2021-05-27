«АльфаСтрахование» назвала самые аварийные автодороги Краснодара

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Аналитики «АльфаСтрахование» составили рейтинг дорог Краснодара, на которых клиенты компании с полисами ОСАГО и каско чаще всего попадали в ДТП в 2020 г. Самыми аварийно-опасными стали улицы Российская, Дзержинского и Уральская.

Самой аварийной в 2020 г. признана улица Российская (12,33%), которая считается одной из основных магистралей города. Ее протяженность составляет 9 км. Дорога проходит через центральную часть Краснодара и является дублером Ростовского шоссе – части трассы М4 Дон. На всем протяжении улицы находится множество торговых центров, офисов, жилых домов, а также Центр грудной хирургии НИИ ККБ №1. Здесь ежедневно наблюдается увеличенный грузо- и пассажиропоток. Все это неизбежно ведет к образованию пробок, а с ними – к мелким и крупным ДТП.

В первую пятерку также попали загруженные улицы Дзержинского (11,33%), Уральская (10,67%), Красных партизан (10,17%) и Ставропольская (10,17%).

Количество ДТП с участием клиентов «АльфаСтрахование» в Краснодаре в 2020 г.

№ Улица % от аварий, произошедших с клиентами АльфаСтрахование 1 ул. Российская 12,33% 2 ул. Дзержинского 11,33% 3 ул. Уральская 10,67% 4 ул. Красных Партизан 10,17% 5 ул. Ставропольская 10,17% 6 ул. им. Селезнева 9,83% 7 ул. Северная 9,50% 8 Ростовское шоссе 9,17% 9 ул. Красная 8,83% 10 ул. Тургенева 8,00%

«Малая удаленность Краснодара от главных мест отдыха россиян – побережья Черного и Азовского морей – делает его основным транзитным узлом для большинства отдыхающих. Кроме того, Краснодар является крупным экономическим и культурным центром региона. Поэтому на улицах города круглосуточно наблюдается напряженный дорожный трафик, что в разы увеличивает риск ДТП. Поэтому для каждого водителя так важно обезопасить себя от происшествий на дорогах и оформить защиту в надежной страховой компании. «АльфаСтрахование» гарантирует клиентам оперативное урегулирование страховых случаев и по ОСАГО, и по каско», – говорит Ильяз Ахунжанов, директор Краснодарского филиала «АльфаСтрахование».

Источник: Группа «АльфаСтрахование» –