В Краснодаре обсудили вопросы создания исправительных центров для обеспечения трудовой занятости осужденных

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Рабочая встреча по вопросам расширения сети исправительных центров на территории Краснодарского края и обеспечения трудовой занятости осужденных к принудительным работам прошла на площадке регионального министерства труда и социального развития.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по контролю за исполнением наказаний не связанных с изоляцией от общества УФСИН России по Краснодарскому краю Амир Хуако, заместитель министра труда и социального развития Краснодарского края Елена Новикова и представители ведущих строительных организаций кубанской столицы.

Основной темой повестки совещания был вопрос создания дополнительных участков исправительных центров на территории Краснодарского края с целью обеспечения занятости осужденных к принудительным работам. Участники встречи обсудили вопросы порядка и условий пребывания осужденных в исправительных центрах, а также критерии, предъявляемые к оборудованию помещений, где будут проживать и трудиться осужденные.

Принудительные работы – это альтернатива лишению свободы, которая заключается в привлечении осужденного к труду в исправительном центре. При этом из заработной платы гражданина удерживается в доход государства от пяти до двадцати процентов.

По итогам встречи были определены перспективные направления взаимодействия УФСИН России по Краснодарскому краю с региональными организациями-работодателями.

Источник: пресс-служба УФСИН России по Краснодарскому краю