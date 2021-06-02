Образец благоустройства по стандартам Уманцева

/Происшествия/

Заместитель, выписанный из Приморско-Ахтарского района, проинформировал заявителя о решении проблемы. По его мнению благоустройство восстановлено.

Вот и фото приложил.

По всей видимости, ЖК "Клевер" находится по покровительством чиновника, раз им сходит с рук и разрушение системы водоотведения, и уничтожение проезда и тротуара на улице, носящей гордое имя героя Советского Союза Цезаря Куникова.

Напомним, что жители города-героя неоднократно обращались в администрацию Новороссийска, жалуясь на беспредел строителей.

Были комиссии, был там депутат городской думы, был глава района... И вот получили, наконец-то, ответ Уманцева о выполнении.

Но все там по прежнему! А в отчете заместителя главы, мягко скажем, не правда.